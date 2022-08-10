Почему в строительстве петербургского метро нет конкретных сроков

Бизнесмен Евгений Пригожин, намеревавшийся реализовать в Петербурге множество крупных инвестпроектов, дал журналистам очередное интервью. В беседе с журналистами "Невских новостей" предприниматель вновь раскритиковал губернатора Петербурга Александра Беглова, на днях пообещавшего построить 89 станций метро в ближайшие 25 лет.

Предприниматель подчеркнул, что в Петербурге были времена, когда градоначальники выполняли свои обещания. Однако они остались в прошлом. Теперь картина совершенно иная.

"Обещали убирать снег — провалили, обещали мусорную реформу — заросли говном, обещали кормить школьников — разворовали. <…> Обещали транспортную реформу — так она стала реформой МЧС, потому как скоро в каждом автобусе должен будет ездить пожарный, чтобы всем не сгореть. <…> Обещали отремонтировать центр города — здания рушатся, как мы видим, одно за другим", — напомнил Пригожин.

По его мнению, с подобными темпами Петербург превратится в город-призрак. При этом команда губернатора предпочитает следовать поговорке "обещать — не значит жениться".

"Жениться на своем городе — это значит оставаться ему верным, а если у тебя есть роман на стороне, где-нибудь на побережье Черногории или в Азербайджане, тогда тем более наплевать на все обещания", — заявил бизнесмен.

При этом он подчеркнул, что петербуржцам вряд ли стоит надеяться, на появление новых станций в метро в Северной столице. Ведь за последние три года в городе не построили ни одной новой станции подземки. Смольный не смог даже привести в порядок проблемные объекты — станции "Беговая" и "Дунайская".

"Поэтому если верить простой арифметике, то до 2040-2050 годов осталось 20 лет, а открывается станций — ноль единиц в год, следовательно, двадцать умножить на ноль равняется ноль", — подытожил Пригожин.

Бизнесмен считает, что столь громкие заявления губернатор Беглов делает исключительно для того, чтобы повысить собственные рейтинги. Ведь, как известно, Москва оценивает работу глав регионов, ориентируясь на подобные показатели.

Полную версию интервью Евгения Пригожина читайте на "Невских новостях".