Петербуржцы больше не верят Беглову

На фоне инициативы губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова о внесении изменений в городское законодательство по вопросам комплексного развития территорий в социальных сетях провели опрос о доверии горожан действующему главе региона. Результаты исследования показали, что более 95% петербуржцев не верят градоначальнику.

Губернатор Беглов внес на рассмотрение в Законодательное собрание Северной столицы законопроект об изменении законодательства города в части комплексного развития территории. Администраторы сообщества "неКультурная столица" в социальной сети "ВКонтакте" отмечают, что глава региона с позволения депутатов намерен отредактировать несколько городских законов, после чего "с помпой" расскажет горожанам о петербургской реновации. По факту же, если закон будет принят, чиновники самостоятельно смогут отправлять петербургские "хрущевки" под снос и отдавать землю новым застройщикам под комплексное развитие территории.

"В основе законопроекта 494-й ФЗ о КПР, согласно которому участникам программы должны предоставить квадраты "в многоквартирном доме, который расположен в том же поселении, городском округе", соответственно желающих могут переселить на другой конец города. Но об этом товарищ Беглов предпочтет не рассказывать", — пишут авторы публикации.

На этом фоне "неКультурная столица" провела социальный опрос, поинтересовавшись у петербуржцев, доверяют ли они действующему губернатору. За полное доверие главе региона свои голоса отдали 4,81% пользователей, а 95,19% петербуржцев дали понять, что больше не верят Александру Дмитриевичу.

Напомним, как писали СМИ, внесенный Бегловым законопроект предусматривает предоставление органам исполнительной власти и уполномоченным Смольным структурам права самостоятельно определять, на каких городских территориях жилые дома будут включены в программу реновации. При этом не исключено, что под снос пойдут кварталы с развитой транспортной и социальной инфраструктурой, жители которых рискуют быть выселенными в принудительном порядке.