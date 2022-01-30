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Автор Ольга Лазарева

Мундеп Бархатова поддержала петицию за отставку Беглова

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Депутат МО Смольнинское Центрального района Санкт-Петербурга Елена Бархатова подписала петицию на change. org за отставку губернатора Александра Беглова.

Мундеп Бархатова поддержала петицию за отставку Беглова

По мнению мундепа, последние два года в Петербурге правительство демонстрирует неспособность справляться с управлением городом. По ее мнению, город нужно передать в руки более квалифицированных менеджеров.

Елена Бархатова положительно оценила появление петиции за отставку губернатора Александра Беглова, отметив, что ее знакомые также оставили подписи под обращением. Мундеп подчеркнула, что причиной недовольства горожан стал непрофессионализм команды градоначальника.

"За последние 11-12 лет два года последних — это просто кошмар. Мы вторую зиму живем в каком-то кошмаре. Его (Беглова. — прим. ред.) последняя фраза меня просто убила, что его там кто-то подставляет, я вот такой весь хороший. Ну как обычно, царь хороший — бояре плохие. Ну это смешно", — заявила Бархатова.

Петербургу нужен грамотный менеджмент, с учетом всех особенностей города, считает муниципальный депутат.

"Два года провального управления Петербургом пора заканчивать, пора ставить такого человека, который понимает и знает проблемы города, который умеет принимать решения, умеет управлять людьми, огромным аппаратом хозяйственным города, а не просто "бла-бла-бла" говорить", — резюмировала Бархатова.

Петиция на change. org об отставке губернатора Петербурга Беглова собрала свыше 30 тысяч подписей всего за неделю. Причиной появления прошения стала невозможность Смольного обеспечить чистоту и порядок на улицах города. Как отмечают граждане, передвигаться по Петербургу стало опасно из-за снежных заносов и ледяной корки.

Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина
Темы санкт-петербург александр беглов
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