Общественники пожаловались на невывоз мусора в Северной столице

Муниципальный депутат Фёдор Грудин и петербургские активисты направили жалобы на неубранный мусор во дворах в профильные комитеты Смольного. Об этом мундеп рассказал в своём Телеграм-канале.

Грудин и инициативные граждане обошли десятки дворов, в каждом из которых обнаружили неубранные мусорные кучи.

Активисты направили фотографии в организации, ответственные за вывоз мусора. Депутат отметил, что позже расскажет о реакции чиновников, а также призвал горожан последовать его примеру и жаловаться на мусорный коллапс в городе.

С 1 января, напомним, в Петербурге стартовала мусорная реформа. Судя по многочисленным жалобам на кучи отходов во дворах, администрация Александра Беглова оказалась не готова к переходу на новые правила обращения с ТКО.