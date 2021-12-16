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Московским школам рекомендовали пораньше уйти на зимние каникулы

Россия » Центр » Москва

Департамент образования и науки горда Москвы рекомендовал всем общеобразовательным школам столицы установить зимние каникулы в период с 27 декабря до 9 января в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Окончательное решения образовательные организации примут после обсуждения на заседаниях управляющих советов целесообразности введения такой меры.

Московским школам рекомендовали пораньше уйти на зимние каникулы

"Данное решение школы внесут в повестку заседаний управляющих советов и примут решение с учётом мнения этого коллегиального органа управления. Вместе с тем отметим, что продление осенних каникул показало, что двухнедельное разобщение детей крайне эффективно для разрыва цепочки распространения заболевания COVID-19 среди школьников", — сообщили ТАСС в образовательном ведомстве столицы.

Для начальных классов с 27 по 30 декабря буду предусмотрены дежурные группы. Рекомендация Департамента образования и науки не распространяется на детские сады и колледжи. В ведомстве добавили, что с середины ноября количество классов на карантинах сократилось в несколько раз по сравнению с октябрем.

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Автор: Ольга Лазарева
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