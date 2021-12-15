Петербург оказался в ледяных оковах утром 15 декабря

Гололёд, образовавшийся из-за изменившихся погодных условий, и некачественная уборка улиц от снега коммунальными службами Смольного стали причиной появления многочисленных пробок на дорогах Петербурга 15 декабря.

Накануне синоптики предупреждали, что потепление, мокрый снег и сильные порывы ветра до 15 метров в секунду приведут к образованию наледи на дорогах и тротуарах.

Согласно заявлениям чиновников городской администрации, на борьбу с гололёдом вышло более тысячи единиц спецтехники. Однако, как удалось установить журналистам, реальное количество задействованных машин было значительно меньше.

Примечательно, что ранее губернатор Петербурга Александр Беглов и чиновники Смольного заявляли о готовности к зимнему сезону, но результаты работы коммунальных служб указывают на обратное.