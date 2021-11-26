Программа "Новые вершины" поможет московским школьникам углубить знания

В Москве с 29 ноября по май следующего года будет проходить городская конкурсная программа "Новые вершины".

В её рамках организованы фестивали и конкурсы для школьников по шести направлениям:

"Техническое творчество",

"Естественно-научное творчество",

"Театральное искусство и литературное творчество",

"Вокальное, хореографическое и исполнительское искусство",

"Декоративно-прикладное и изобразительное искусство",

"Молодежные инициативы и мультимедийное творчество".

Организатором программы выступил Департамент образования и науки города Москвы.

Помимо традиционных конкурсов, на которых отмечают лучших, организаторы подготовили комплекс мероприятий, позволяющих участникам расширить и углубить знания и умения в выбранной сфере.

Как отмечает директор образовательного комплекса "Воробьевы горы" Елена Мельвиль, программа также призвана открыть юные таланты профессиональному сообществу Москвы.

Для ребят пройдут интервью, мастер-классы, вебинары и встречи с писателями, театралами, музыкантами и другими представителями искусства. В то же время организованы и интеллектуальные турниры по биологии и экологии, географии и химии.

Победители многочисленных конкурсов будут включены в программу "Время взлетать", которая предоставляет участникам возможность посетить наиболее актуальные и интересные мероприятия при участии партнёрских организаций и индивидуальных спикеров, а также пройти стажировку в компаниях-партнёрах.