Программа "Новые вершины" поможет московским школьникам углубить знания

В Москве с 29 ноября по май следующего года будет проходить городская конкурсная программа "Новые вершины".
В её рамках организованы фестивали и конкурсы для школьников по шести направлениям:
Организатором программы выступил Департамент образования и науки города Москвы.
Помимо традиционных конкурсов, на которых отмечают лучших, организаторы подготовили комплекс мероприятий, позволяющих участникам расширить и углубить знания и умения в выбранной сфере.
Как отмечает директор образовательного комплекса "Воробьевы горы" Елена Мельвиль, программа также призвана открыть юные таланты профессиональному сообществу Москвы.
Для ребят пройдут интервью, мастер-классы, вебинары и встречи с писателями, театралами, музыкантами и другими представителями искусства. В то же время организованы и интеллектуальные турниры по биологии и экологии, географии и химии.
Победители многочисленных конкурсов будут включены в программу "Время взлетать", которая предоставляет участникам возможность посетить наиболее актуальные и интересные мероприятия при участии партнёрских организаций и индивидуальных спикеров, а также пройти стажировку в компаниях-партнёрах.
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