Китай запретил поставки из России конфет, растительного масла, пива и угля

"Забайкальск-Маньчжурия" — самый крупный погранпереход между Китаем и Россией - ввёл запрет на железнодорожные поставки растительного масла, муки, пива, конфет, угля и листовых древесных материалов из России не в контейнерах.

Как сообщает торговое представительство РФ в Китайской народной республике, такое решение было принято 12 ноября. Тогда прошло совещание руководства.

На нём сообщили, что из-за борьбы с коронавирусом теперь Россия не может ввозить в Китай пиво, минеральную воду, красное вино, растительное масло, кедровые орехи, маргарин, муку, конфеты, а также палочки для еды, древесный уголь, листовые древесные материалы и смазочные масла.

Перевозить их в Китай смогут только с помощью интермодальных поставок. Это перевозка товара двумя или более видами транспорта "от двери до двери" без погрузочно-разгрузочных операций.

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