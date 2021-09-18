В Общественной палате сообщили о самом известном фейке о выборах

Самым популярным фейком про выборы в Госдуму стал видеоролик о вакцинации избирателей. Об этом рассказал руководитель рабочей группы по общественному наблюдению за ДЭГ координационного совета при ОП России Александр Малькевич.

По словам Александра Малькевича, видеоролик о том, что избирателей и других участников избирательного процесса, станут принуждать к вакцинации на избирательных участках, стал самыми популярным фейком о выборах в Госдуму-2021.

"Пошла информация о том, что избирателей, членов УИКов, наблюдателей и кандидатов будут вакцинировать. Для чего это делается — понятно, чтобы отбить у людей охоту принять участие в голосовании", — говорится в сообщении.

По мнению Малькевича, данный видеоролик был явно смонтирован, так как очевидно, что фразы вырваны из контекста.

Ранее Центризбирком сообщил, что жители 45 регионов России пожаловались на принуждение к голосованию.

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