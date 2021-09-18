Брянский избирком зафиксировал "вброс"

На одном из избирательных участков в Брянской области осуществлена попытка фальсифицировать результаты голосования. Информация об этом была передана в полицию, сообщила глава избирательной комиссии Брянской области Елена Анненкова.

Судя по видеокадрам, опубликованным ранее в сети Интернет, стопка бюллетеней была вброшена одним из избирателем, пришедшим на голосование, сообщает РИА Новости.

Вместе с тем на официальном сайте Коммунистической партии РФ по Брянской области говорится, что фальсификаторы стояли у урны на протяжении нескольких минут, осуществляя вбросы пачек бюллетеней.

"Вброс произошел на избирательном участке № 475 в городе Клетня. Действия фальсификаторов были зафиксированы камерой видеонаблюдения", — сказано в сообщении.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.