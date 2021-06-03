Власти Крыма отчитались: вопрос с водой решён на год вперёд

Вице-премьер правительства Крыма Евгений Кабанов сообщил о решении проблемы с пресной водой для полуострова. По его словам, жители региона не будут испытывать недостатка воды как минимум год.

"Можно с уверенностью заверить, что минимум на год Крым водой обеспечен… При поддержке федерального центра вопрос с водоснабжением в текущем моменте решен", — заявил Кабанов во время ПМЭФ-2021.

Кроме того, власти полуострова проводят мероприятия по строительству новых водозаборов и реконструкции системы водоснабжения в Симферополе. Стоимость работ оценивается в 1,5 млрд рублей.

После воссоединения Крыма с Россией Украина перекрыла подачу пресной воды на полуостров. Из-за этого в регионе существует недостаток воды, которая в некоторых местах подаётся по часам.

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