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Завершился конкурс "Воспитатель года Москвы — 2021"

Россия » Центр » Москва

Победителем конкурса "Воспитатель года Москвы — 2021" стала педагог школы № 1980 Татьяна Аникеева. С успехом ее поздравил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице "ВКонтакте".

Завершился конкурс "Воспитатель года Москвы — 2021"

"Поздравляю победителя конкурса "Воспитатель года" Татьяну Аникееву! Детям из садика школы №1980 очень повезло. Татьяна говорит, что с детства мечтала работать с малышами… Спасибо всем участникам конкурса за любовь к этой сложной, но интересной профессии. Дети дают много тепла тому, кто о них заботится. Желаю всем воспитателям здоровья и успехов!", — написал столичный градоначальник.

По словам Татьяны Аникеевой, конкурс позволил ей взглянуть на себя с другой стороны и открыл большие возможности для личностного и профессионального роста. Татьяна будет представлять Москву на всероссийском конкурсе "Воспитатель года".

В рамках конкурса "Воспитатель года Москвы — 2021" в течение трех месяцев соревновались более 800 столичных педагогов. Лауреатами конкурса стали 11 воспитателей.

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Автор: Ольга Лазарева
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