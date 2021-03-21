Человек упал на пути на Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы, от станции "Савеловская" до "Владыкино" нет движения поездов, сообщает столичный дептранс в Telegram.
"На Серпуховско-Тимирязевской линии нет движения поездов от станции "Савеловская" до станции "Владыкино" из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", — говорится в сообщении.
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