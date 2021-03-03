Врачам Тверской области удалось спасти беременную женщину со 100% поражением лёгких.
Когда её привезли в больницу, то медики в экстренном порядке провели кесарево сечение. Ребёнок был жив. Новорожденного поместили в Областной клинический перинатальный центр имени Е. М. Бакуниной.
Мать малыша в течение 35 суток провела в реанимации. 21 день в послеродовом периоде она находилась на аппарате искусственной вентиляции лёгких и 14 — к ЭКМО.
Сегодня её выписали домой.
Состояние женщины врачи оценивают как удовлетворительное, сообщает ГТРК "Тверь".
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