К Пасхе на московских кладбищах запустят бесплатные автобусы

На крупных кладбищах столицы к пасхальным праздникам начнут курсировать бесплатные автобусы. Они будут ходить каждые 15-20 минут и доставлять граждан то входных групп до удаленных частей некрополей. Остановки будут осуществляться по требованию.

"Организация маршрутной инфраструктуры на территории кладбищ — это обеспечение комфортной транспортной доступности любого места захоронения для посетителей (в особенности пожилых) с одновременным сохранением нормативных ограничений въезда личного транспорта на некрополи города, обеспечивающих возможность спокойного и безопасного мемориального посещения", — отметил директор ГБУ "Ритуал" Артем Екимов.

На первом этапе для реализации программы закуплено 25 автобусов ГАЗель Next Citiline. Они начнут курсировать на 16 кладбищах:

Востряковском Северном,

Востряковском Центральном,

Долгопрудненском Центральном,

Домодедовском,

Котляковском,

Кузьминском,

Митинском,

Николо-Архангельском,

Перепечинском,

Троекуровском,

Химкинском,

Хованском Западном,

Хованском Северном,

Хованском Центральном,

Щербинском Центральном

и Щербинском Южном.