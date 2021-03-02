К Пасхе на московских кладбищах запустят бесплатные автобусы

На крупных кладбищах столицы к пасхальным праздникам начнут курсировать бесплатные автобусы. Они будут ходить каждые 15-20 минут и доставлять граждан то входных групп до удаленных частей некрополей. Остановки будут осуществляться по требованию.
"Организация маршрутной инфраструктуры на территории кладбищ — это обеспечение комфортной транспортной доступности любого места захоронения для посетителей (в особенности пожилых) с одновременным сохранением нормативных ограничений въезда личного транспорта на некрополи города, обеспечивающих возможность спокойного и безопасного мемориального посещения", — отметил директор ГБУ "Ритуал" Артем Екимов.
На первом этапе для реализации программы закуплено 25 автобусов ГАЗель Next Citiline. Они начнут курсировать на 16 кладбищах:
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