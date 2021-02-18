В Петербурге живут более 100 тысяч бездомных кошек

В Петербурге насчитывается более 100 тысяч бездомных кошек. А вот безнадзорных собак намного меньше — около 5 тысяч. Такие данные приводит глава петербургского управления ветеринарии Юрий Андреев.

По словам специалистов, большинство кошек живут в подвалах жилых домов. Так как кошки не перемещаются на большие расстояния, их не вакцинируют и не чипируют.

Число бездомных животных растёт по вине людей.

"Заканчивается дачный сезон, строительные работы, и прикормленные животные расходятся по городу. К сожалению, эта проблема существует", — пояснил эксперт.

В Петербурге работают 17 приютов для бездомных животных. В общей сложности в них содержатся две тысячи собак и две тысячи кошек, сообщает "Интерфакс".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что россиянам запретят кормить бездомных животных.