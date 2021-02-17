Жителей Москвы предупредили о "барической пиле" в праздничные дни

В предстоящие выходные и праздничные жителей российской столицы ждёт так называемая "метеорологическая пила" (или "барическая пила"), которая характеризуется резкими скачками атмосферного давления. Это может негативно отразиться на людях, страдающих метеозависимостью.

"В течение выходных и праздничных дней москвичей ждет "барическая пила". За каждые сутки показания барометров будут меняться почти на 10 миллиметров ртутного столба — 747, 756, 746, что негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей", — пояснил сообщил в интервью РИА "Новости" ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Ранее врач-терапевт Татьяна Романенко объяснила, как адаптироваться к переменам погоды.