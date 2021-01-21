Терапевт объяснила, как адаптироваться к переменам погоды

Многие люди замечают ухудшение самочувствия при резком изменении погоды. О том, как адаптироваться к погодным изменениям, в интервью Life. ru рассказала терапевт Татьяна Романенко.

"Люди, у которых не всё хорошо с сосудами, есть какие-то хронические заболевания, повышенное давление, не смогут так быстро адаптироваться", — заявила она.

Резкая смена погоды может вызвать два типа реакции.

Например, у некоторых людей может возникнуть головокружение, сонливость, слабость. У других — повышается давление, учащается сердцебиение, начинает болеть голова.

По словам Романенко, если у человека возникает реакция по гипотоническому типу, нужно больше времени проводить на свежем воздухе, чаще проветривать помещения, пить свежезаваренный чай, травяные препараты.

Если же реакция идёт по гипертоническому типу, рекомендуется ограничить употребление кофе и других стимулирующих напитков, а также меньше есть соли. Кроме того, нельзя пить алкогольные напитки.