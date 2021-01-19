Кустурица захотел вакцинироваться "Спутником V"

Здоровье людей не может быть вопросом рынка, это должен быть вопрос государства, считает знаменитый сербский кинорежиссёр Эмир Кустурица.

В ближайшее время в Сербию поступит 250 тысяч доз российской вакцины "Спутник V", сообщил президент республики Александр Вучич. По данным сербского Минздрава, российская вакцина от коронавирусной инфекции оказалась самой популярной: около 40% жителей страны хотят вакцинироваться именно ею. Сделать прививку американской вакциной Pfizer согласны около 20% сербов, сообщает телеканал "Россия-24".

"Это во многом идеологическая история, как и всё сейчас. Сложно сказать, что лучше. Я знаю, что я хочу "Спутник V", потому что это классическая вакцина. Она сделана так, как делали много лет. Думаю, что эта вакцина — лучшая. Либеральный рынок никогда не инвестировал в это, но здоровье людей не может быть вопросом рынка, это должен быть вопрос государства", — заявил Эмир Кустурица в эфире телеканала.

Кинорежиссёр сказал, что ещё не прошёл вакцинацию, потому что сейчас живёт в своей деревне, вдали от города. Он пишет книгу и практически все контакты поддерживает по телефону, так что опасности заразиться коронавирусом у него сейчас нет. Но в случае необходимости он обязательно сделает прививку.