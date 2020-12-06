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В московской кальянной высказались о скандале с журналисткой

Россия » Центр » Москва

Представители московской кальянной, где якобы была закрыта журналистка телеканала "Россия 1", опровергли эту информацию и сообщили, что девушка вела себя неадекватно.

Журналистка бегала по помещению, кричала и вызывающе себя вела, чем пугала гостей заведения. По словам представителей кальянной, ситуация получилась странной и в ней будут разбираться.

Напомним, ранее в СМИ появились сообщения о том, что журналистку "России 1" заперли в подсобном помещении столичной кальянной, которая нарушила карантин, и избили.

Автор: Алексей Корнеев
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