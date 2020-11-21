В воскресенье днём в Москве ожидается сильный снегопад из-за циклона "Сара", который придёт в столицу.

Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на ведущего сотрудника Центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца. По его словам, пик непогоды придётся на утро понедельника.

"Однако в разгар выходного скажется влияние теплого атмосферного фронта, связанного с североатлантическим циклоном, из-за чего после 14-15 часов начнется снег, к вечеру усилится ветер и закружат метели, что ухудшит видимость.

Дневная температура в мегаполисе не превысит ноль — минус 2. Ветер южный 5-10 метров в секунду, вечером порывистый", — пояснил Тишковец.