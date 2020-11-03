В Сочи прошло заседание совета по вопросам развития санаторно-курортного и туристского комплекса, которое провёл глава города Алексей Копайгородский. По его словам, местные власти на 100% закончили подготовку курортов к зимнему сезону.

"Средства индивидуальной защиты в полном объеме закуплены и готовы встречать туристов в зимний период. Мы еще раз проговорили темы транспортной логистики, системы общепита. Мы видим, что все курорты готовы, уверен, что все справятся с этой задачей, можем сказать, что курорты города Сочи к зимнему курортному периоду готовы 100%", — заявил Копайгородский.