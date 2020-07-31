Губернатор ЯНАО стал меньше зарабатывать

Земельный участок и автомобиль – вот и все имущество губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа. За прошлый год Дмитрий Артюхов заработал 30,7 миллиона рублей.



Годом ранее его доход был в два раза выше.

"Глава региона Дмитрий Артюхов задекларировал годовой доход в размере 30,7 миллиона рублей. Как и годом ранее, у губернатора в собственности земельный участок площадью в 500 квадратных метров и легковой автомобиль. В совместном пользовании с супругой у губернатора находится служебная квартира площадью 72,7 квадратных метров", - сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.

Согласно декларации Артюхова за 2018 год, тогда он заработал 64,9 миллиона рублей. Тогда было отмечено, что за 2,5 года работы на посту заместителя главы региона он не использовал 141 день отпуска и получил за них компенсацию. Справедливости ради стоит отметить, что в 2017 году Дмитрий Артюхов задекларировал 25,3 миллиона рублей дохода.



Напомним, что сейчас губернатор Ямала находится дома на самоизоляции, так как заболел коронавирусом. По его словам, он чувствует себя нормально и вернется к полноценной работе как только получит отрицательный результат теста на COVID.