Москвичи отправятся на "Остров Мечты"

Парк "Остров Мечты" готовится к открытию после карантина. Москвичей и гостей столицы здесь ждут с 18 июля.

Здание будет полностью продезинфицировано. А на выходе в каждое помещение установлены напольные дезинфекторы, всего их около 200 на весь парк.

"Первый в России и крупнейший в Европе крытый парк развлечений "Остров Мечты" вновь откроет свои двери для посетителей 18 июля 2020 года после профилактического закрытия. На его территории будут действовать максимальные меры защиты гостей. На территории "Острова Мечты" необходимо носить защитные маски и перчатки, причем в магазинах парка будут доступны брендированные маски", — сообщает пресс-служба ХК "Остров Мечты".

Для соблюдения норм безопасности число посетителей аттракционов сократят вдвое. Во время просмотра шоу-программы зрителям также придется соблюдать социальную дистанцию, специальная рассадка уже продумана. Кроме парка развлечений и прогулочного променада с магазинами гостей ждет ландшафтный парк площадью 44 гектара.

Напомним, что по решению мэра Москвы Сергея Собянина в столице снимают очередные ограничения. С 13 июля жителям и гостям города можно не носить маски на улице, начнут работать парки культуры и отдыха, организации досуга, аттракционы, секции, кружки, дискотеки, детские лагеря и развлекательные центры.