Москвичам разрешили выбросить маски

Ходить на улице без маски смогут жители и гости Москвы. В столице отменяют обязательный масочный режим. Ограничения будет снято 13 июля.

"С 13 июля 2020 года при нахождении на улицах гражданам рекомендуется использовать маски, респираторы или иные средства защиты органов дыхания. Обязательный масочный режим на улицах будет отменен", — написал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

А вот требование соблюдать социальную дистанцию остается. Также наличие маски и перчаток обязательно пассажирам общественного транспорта.

С понедельника откроются вузы, школы и другие образовательные учреждения. Выпускные и приемные экзамены переведут в очный формат, но это остается на усмотрение Минпросвещения и самих вузов.

Начнут работать парки культуры и отдыха, организации досуга, аттракционы, секции, кружки, дискотеки, детские лагеря и развлекательные центры. С предпринимателей снимают все ограничения, кроме требований, озвученных санитарными врачами.

С 13 июля разрешили работать театрам, кинотеатрам и концертным залам, в которых до трех тысяч мест. Заполнить такие залы можно только наполовину.

С 1 августа на трибуны вернутся болельщики. Зрители могут занимать половину мест на трибунах.