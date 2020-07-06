В ХМАО готовятся вернуть снятые ограничения

Ежедневный прирост коронавирусных больных в Ханты-Мансийском автономном округе вынуждает местные власти вернуть уже снятые ограничения.

Регион уже около двух недель входит в топ-3 антилидеров по количеству новых случаев. Санитарные врачи уверены, что это происходит из-за несоблюдения правил, действующих в регионе.

"Специалисты Роспотребнадзора считают, что именно несоблюдение обязательных предписаний привело к стремительному росту заболеваемости", — подчеркнули в мэрии Ханты-Мансийска.

Отмечается, что люди много гуляют, посещают детские площадки, ходят в торговые центры, пользуются общественным транспортом, забывая надевать маски. Особенно медиков беспокоит рост новых инфицированных среди детей.

Местные власти намерены закрыть детские сады и торговые центры. На детских площадках будут установлены видеокамеры. При этом в регионе сохранен режим самоизоляции, который действует до 12 июля.

Ранее "Правда.Ру" писала, что во время второй волны коронавируса, которая ожидается в ноябре-декабре, не стоит вводить общенациональный карантин. В этом случае будут более эффективны региональные карантины.