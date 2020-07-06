Мнение: региональные карантины более уместны при второй волне COVID

Во время второй волны коронавируса, которая ожидается этой осенью, ориентировочно в ноябре — декабре, России не стоит вводить общенациональный карантин. Намного эффективнее и безопаснее будет введение карантинов региональных.

Так считает израильский профессор Леонид Эйдельман, экс-глава всемирного профсоюза врачей WMA.

"Новая большая волна коронавируса, как мы ожидаем, придет в ноябре-декабре. Как мы помним, это время пика сезонных респираторных заболеваний. Поэтому будет трудно отличить одних больных — с гриппом и ОРВИ, от других — с COVID. Если удастся к октябрю мобилизовать всю систему здравоохранения, то вспышка коронавируса будет "легче" первой", -считает профессор.

По его словам, вводить новые ограничения по всей стране "нерентабельно" — это лишь усугубит кризис в экономике.

"Правильная тактика — это региональные карантины в тех местах, где появляются много случаев COVID-инфицирования", — предлагает Эйдельман.

К слову, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко ранее заявлял, что никакой "второй волны" не будет вообще.