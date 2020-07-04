Госкомпания "Автодор" предлагает увеличить скорость на платных трассах

"Автодор" предлагает увеличить допустимую скорость движения по платным трассам.

Председатель правления госкомпании Вячеслав Петушенко объяснил это тем, что на трассе М11 разрешенная скорость — 130 км/час, а если взять в учет не штрафуемый порог в 20 км/час, выходит 150 км/час.