"Автодор" предлагает увеличить допустимую скорость движения по платным трассам.
Председатель правления госкомпании Вячеслав Петушенко объяснил это тем, что на трассе М11 разрешенная скорость — 130 км/час, а если взять в учет не штрафуемый порог в 20 км/час, выходит 150 км/час.
"Но мы вышли с предложением, чтобы там выставлять именно 150 километров в час, потому что такая великая страна, как наша, имеет право иметь дороги, где разрешенная скорость 150 километров в час", — сказал Петушенко.
На переговорах в Берлине Москва намерена потребовать от Киева конкретных мер по урегулированию ситуации в Донбассе. Ответ должен быть представлен до 6 июля.