Дни открытых дверей и дальше будут проводиться в режиме онлайн

Дистанционное проведение дней открытых дверей для абитуриентов будет проводиться в таком режиме и после снятия всех ограничительных мер.

Ректор ГИТИС Григорий Заславский заявил о том, что и учителей и учеников устраивает такой формат проведения дня открытых дверей.