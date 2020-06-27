Дистанционное проведение дней открытых дверей для абитуриентов будет проводиться в таком режиме и после снятия всех ограничительных мер.
Ректор ГИТИС Григорий Заславский заявил о том, что и учителей и учеников устраивает такой формат проведения дня открытых дверей.
"Нам самим понравилось встречаться с абитуриентами дистанционно. Во-первых, они не толкаются, не кричат. Во-вторых, это расширяет возможности абитуриентов, которым не нужно тратить деньги на поездку в Москву. Такая форма делает более доступным общение для всех. Это очень удобно, мы будем пользоваться этим и дальше", — сказал он
Видео с камер наблюдения, зафиксировавшее, как солдат прикладом винтовки разбивает стекла в машине ФСО прямо перед началом парада Победы в Москве, опубликовало ТАСС.