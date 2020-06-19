В Оренбургской области прогремел взрыв в гараже детского дома

В пресс-службе правительства Оренбургской области сообщили о взрыве неизвестного предмета в одном из детских домов села Кирсановка.

Известно, что никто из воспитанников детского учреждения не пострадал.