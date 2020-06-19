В пресс-службе правительства Оренбургской области сообщили о взрыве неизвестного предмета в одном из детских домов села Кирсановка.
Известно, что никто из воспитанников детского учреждения не пострадал.
"На дворовой территории детского дома произошел взрыв в помещении гаража. На место происшествия сразу выехали скорая помощь, полиция, МЧС. В работе задействованы саперы. Никто из воспитанников детского дома не пострадал",- говорится в сообщении правительства области.
Складывается впечатление, что Германия сознательно идет на обострение в отношениях с Россией. Так ли это или недавние выпады только отдельные эпизоды?