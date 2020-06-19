В пресс-службе руководства Чувашии сообщили дату проведения похоронной церемонии Михаила Игнатьева.

"Похороны экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева, который после продолжительной болезни скончался 18 июня в клинике Санкт-Петербурга, назначены на воскресенье, 21 июня. Церемония прощания пройдет в этот же день в ледовом дворце "Чебоксары-арена" с 9 до 12 утра по адресу: город Чебоксары, улица Чапаева, дом 19",- сообщает пресс-служба администрации главы Чувашии.