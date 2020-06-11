Московский мэр посоветовал не выходить из режима удаленной работы

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал работодателей по возможности сохранять режим удаленной работы своих сотрудников.

"Мы по-прежнему рекомендуем, я хочу обратить внимание работодателей и руководителей предприятий, максимально дистанционно работать. Если можно, то лучше делать это дистанционно, не создавая скученность в офисах и предприятиях", — сказал Собянин в эфире "России 24".

Он также уточнил, что те, кто не может продолжить "удаленку" должны следить за соблюдением санитарного режима.