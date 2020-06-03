Режиссер Николай Коляда сообщил агентству РИА "Новости" о закрытии своего знаменитого театра в Екатеринбурге из-за кризиса.

"Сегодня я выдал последний раз зарплату своим артистам, подсчитал остатки, оказалось, что еще смогу до 7 июня что-то заплатить, и все, — больше денег нет. Так что с 7 июня театр закрываю и всех артистов отправляю в бессрочный отпуск без сохранения зарплаты.

Как они будут выживать — не знаю. Все сегодня закрыто. В Екатеринбурге сейчас непростая ситуация с коронавирусом, так что подработать им негде. Нам посоветовали встать на биржу труда, но это, говорят, очень трудно — слишком много желающих", — сказал Коляда.