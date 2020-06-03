На сайте президента Украины опубликован указ Владимира Зеленского о создании Совета по вопросам развития высшего образования.

"Образовать Совет по вопросам развития высшего образования на Украине как консультативно-совещательный орган при президенте Украины", — говорится в тексте указа. Отмечается, что совет создан с целью "совершенствования качества и содержания высшего образования на Украине как фундаментальной основы для развития государства, подготовки конкурентоспособного человеческого капитала".