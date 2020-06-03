Минобороны РФ сообщило о том, что в Мурманскую область для восстановления железнодорожного моста будут отправлены 100 военнослужащих и 42 единицы техники из Брянской области.
"Даны указания о переброске личного состава и специальной военной техники железнодорожных войск в Мурманскую область для оказания помощи в восстановлении железнодорожного сообщения на участке железной дороги "Кола — Выходной", — говорится в сообщении.
Юлия Савичева скрывала факт потери ребенка, поскольку винит в этом себя. Она слишком много времени уделяла работе и не следила за своим здоровьем.