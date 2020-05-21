Молодой человек выбежал из дверей обсерватора, а потом снова вернулся. Шутнику выписали штраф на 15 тысяч рублей и арестовали на трое суток. Видеозапись с этим происшествием разлетелась по интернету.
После своего освобождения парень рассказал о своей популярности и решил начать карьеру блогера.
"Видео стало вирусным. Многие меня поздравляют, что все обошлось. Возможно, теперь я буду продвигать свой спортивный блог", — сказал нарушитель порядка.
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