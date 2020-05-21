Беглец из сочинского обсерватора решил стать спортивным блогером

Молодой человек выбежал из дверей обсерватора, а потом снова вернулся. Шутнику выписали штраф на 15 тысяч рублей и арестовали на трое суток. Видеозапись с этим происшествием разлетелась по интернету.

После своего освобождения парень рассказал о своей популярности и решил начать карьеру блогера.