Мосметодцентр повышает квалификацию педагогов онлайн

Московский городской методический центр реализует 101 курс дистанционного обучения учителей столичных школ. В апреле-мае курсы прошли уже более 1100 учителей, и более 3700 обучаются в настоящее время.

"Почему это оказалось настолько востребованным? Это связано с тем, что мы очень тщательно отбирали направления дистанционных курсов, с тем, чтобы они были действительно современными и нужными", — рассказал глава Мосметодцентра Андрей Зинин на селекторном совещании Департамента образования и науки города Москвы.

Самыми востребованными курсами на данный момент являются:

"Технологии организации дистанционного обучения",

"Функциональная грамотность",

"Метапредметность в образовании",

"Создание электронных образовательных материалов",

"Технологии организации игровой деятельности дошкольников"

и "Классный руководитель онлайн".

Они доступны на сайте dpomos.ru.

"Очень важно, что курсы предлагаются самым разным категориям педагогических работников и ориентированы, в том числе на воспитателей дошкольных групп. Для каждого найдется, что-то полезное и что будет иметь определенную новизну", — отметил Зинин.

Занятия проходят в комфортном темпе обучения, практико-ориентированы, учитывают технические возможности каждого слушателя и за каждым слушателем закрепляется персональный наставник. Аттестация по итогам прохождения курса проходит в формате создания авторской педагогической разработки.