Мосметодцентр повышает квалификацию педагогов онлайн

Московский городской методический центр реализует 101 курс дистанционного обучения учителей столичных школ. В апреле-мае курсы прошли уже более 1100 учителей, и более 3700 обучаются в настоящее время.
"Почему это оказалось настолько востребованным? Это связано с тем, что мы очень тщательно отбирали направления дистанционных курсов, с тем, чтобы они были действительно современными и нужными", — рассказал глава Мосметодцентра Андрей Зинин на селекторном совещании Департамента образования и науки города Москвы.
Самыми востребованными курсами на данный момент являются:
Они доступны на сайте dpomos.ru.
"Очень важно, что курсы предлагаются самым разным категориям педагогических работников и ориентированы, в том числе на воспитателей дошкольных групп. Для каждого найдется, что-то полезное и что будет иметь определенную новизну", — отметил Зинин.
Занятия проходят в комфортном темпе обучения, практико-ориентированы, учитывают технические возможности каждого слушателя и за каждым слушателем закрепляется персональный наставник. Аттестация по итогам прохождения курса проходит в формате создания авторской педагогической разработки.
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