Коронавирус в России: больше 155,3 тысячи заболевших

Еще 10 102 человека в России получили положительные тесты на коронавирус. COVID-19 подтвержден у каждого.

Как сообщает оперативный штаб, среди новых пациентов у 49,1% не было внешних проявлений заболевания. Инфицированные выявлены в 82 регионах страны.

Стоит отметить, что днем ранее суточная статистка составляла 10 581 человека. Всего в стране зарегистрировано 155 370 случаев заражения COVID-19.

По данным на 4 мая, в России скончался 1451 пациент. Из них за минувшие сутки — 95 человек. Днем ранее число жертв составляло 76 человек.

Полностью победить болезнь смогли 19 865 человек. За последние 24 часа прирост составил 1770 пациентов.

С начала эпидемии в России проведено более 4,4 миллиона тестов на коронавирус. Как сообщает Роспотребнадзор, под наблюдением врачей находятся 222,5 тысячи россиян.

В России продолжает действовать режим самоизоляции. Вынужденные каникулы продлены до 11 мая включительно. План поэтапной отмены режима ограничений обсудят на совещании под председательством Владимира Путина, которое пройдет 6 мая.