В Патриаршей комиссии предложили ввести мораторий на аборты из-за распространения коронавируса.
Ответственный секретарь комиссии священник Федор Лукьянов заявил агентству РИА "Новости" о том, что аборт несет серьезную угрозу здоровью матери и ее последующих детей.
"Считаем, что в условиях коронавирусной инфекции операции по производству медицинского аборта могут способствовать распространению инфекции COVID-19 как среди женщин, совершающих аборт, и членов их семей, так и среди медицинского персонала", — сказал он.
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.