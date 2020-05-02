В Патриаршей комиссии предложили ввести мораторий на аборты из-за распространения коронавируса.

Ответственный секретарь комиссии священник Федор Лукьянов заявил агентству РИА "Новости" о том, что аборт несет серьезную угрозу здоровью матери и ее последующих детей.

"Считаем, что в условиях коронавирусной инфекции операции по производству медицинского аборта могут способствовать распространению инфекции COVID-19 как среди женщин, совершающих аборт, и членов их семей, так и среди медицинского персонала", — сказал он.