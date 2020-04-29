В Москве уменьшилось число аварий на 90%

Как сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта, в Москве число ДТП снизилось на 90%.

"Количество ДТП в Москве снизилось на 90% по сравнению с аналогичным днем прошлого года", — сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта со ссылкой на ЦОДД в Telegram.

В пресс-службе отметили, что количество аварий 29 апреля на 15:00 — 37, а в прошлом году в это же время было зафиксировано 383 ДТП. При этом машин на дорогах Москвы было всего на 30% меньше, чем в аналогичный день прошлого года.