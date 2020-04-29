Коронавирусный бунт в Якутии - газовики "Силы Сибири" устроили митинг

На Чаяндинском газоконденсатном месторождении в Якутии рабочие, недовольные условиями жизни, санитарно-эпидемиологической обстановкой, качеством питания, отсутствием СИЗ и ограничительных мер на фоне распространения коронавируса, устроили митинг.

С чего все началось

По данным якутских властей:

на территории Чаяндинского месторождения 23 работника имеют подтвержденный диагноз "заражение COVID-2019";

в обсерватор месторождения помещены 59 человек, контактировавших с заболевшими;

в изоляторе — 28 человек с признаками ОРВИ;

шесть работников госпитализированы в больницу города Ленска;

у трех подтвержден коронавирус.

С 17 апреля по указу главы республики в поселках месторождения введен карантин.

По данным оперштаба Якутии по борьбе с коронавирусом, пробы взяты у всех 10,5 тысячи рабочих Чаяндинского месторождения.

"Результатов пока нет", — говорят в штабе.

Айсен Николаев, глава региона, считает, что число заболевших может оказаться "очень значительным".