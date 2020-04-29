Коронавирусный бунт в Якутии - газовики "Силы Сибири" устроили митинг

На Чаяндинском газоконденсатном месторождении в Якутии рабочие, недовольные условиями жизни, санитарно-эпидемиологической обстановкой, качеством питания, отсутствием СИЗ и ограничительных мер на фоне распространения коронавируса, устроили митинг.
По данным якутских властей:
С 17 апреля по указу главы республики в поселках месторождения введен карантин.
По данным оперштаба Якутии по борьбе с коронавирусом, пробы взяты у всех 10,5 тысячи рабочих Чаяндинского месторождения.
"Результатов пока нет", — говорят в штабе.
Айсен Николаев, глава региона, считает, что число заболевших может оказаться "очень значительным".
Пневмонии, несмотря на все усилия врачей и фармакологов, никак не хотят сдавать своих позиций. Пневмококки приспосабливаются к лекарствам, а безответственное отношение людей к лечению простуд, только помогает им находит новые жертвы. Но кроме таблеток и уколов, одолеть воспаление легких помогает специальная диета.