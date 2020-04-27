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Источник Правда.Ру

Регионы с высоким риском лесных пожаров получат помощь государства

Россия

Ряд российских регионов получат помощь от государства для борьбы с лесными пожарами. Речь идет о тех субъектах федерации, в которых риск возникновения масштабных стихийных бедствий наиболее высок.

Такое решение принял сегодня Владимир Путин.

"Давайте, разберитесь между собой. Я обращаюсь к Дмитрию Николаевичу (министр природных ресурсов и экологии — прим. ред.) и к Антону Германовичу (министр финансов России — прим. ред.). Лесные полномочия передаются в регионы, надо определять, а это министерство может сделать, где наибольшие пожароопасности складываются и туда направлять дополнительные ресурсы. Поговорим ещё об этом чуть позже", — подчеркнул президент России.

Тема обсуждалась на совещании о ситуации с паводками и пожарами в субъектах РФ. Дмитрий Кобылкин отметил, что некоторые регионы не могут эффективно бороться с лесными пожарами из-за отсутствия финансов. Например, недостаточно средств для увеличения количества лесничих.

Традиционно наиболее пожароопасными регионами России считаются Саха, Алтай, Бурятия, Башкирия, Удмуртия и Калмыкия, Хабаровский и Забайкальский края, Иркутская, Оренбургская, Саратовская, Астраханская, Ростовская, Волгоградская, Курская и Московская области.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Владимир Путин поручил максимально оперативно оказывать материальную помощь пострадавшим от стихийных бедствий.

Темы регионы лесные пожары владимир путин антон силуанов финансирование дмитрий кобылкин
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