В Москве оборудовали дополнительно 450 коек для коронавирусных больных

450 дополнительных коек оборудовали в Москве для больных коронавирусной инфекцией. Места оборудовали в больнице им. Спасокукоцкого.

Как сообщает оперативный штаб, в лечебном учреждении появился отдельный корпус для лечения коронавируса. Здесь будут проходить лечение те, кто получил положительный тест, а также те, у кого есть подозрение на заражение.

"В столице наблюдается значительный прирост заболевших коронавирусом. Если на прошлой неделе в сутки выявлялось около 500-600 больных, то сегодня впервые эта цифра достигла почти 1,5 тыс. Мы продолжаем увеличивать коечный фонд и перепрофилировать московские стационары для приема больных с COVID-19. Теперь ряды "коронавирусных" стационаров пополнила больница им. Спасокукоцкого. Переоборудованный корпус рассчитан на более 450 коек, он оснащен всем необходимым оборудованием", — рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Перед приемом больных в корпусе провели ремонт, сделали перепланировку: в каждой палате оборудовали туалет и ванную. В здании несколько входов:

для приема больных,

для выписки здоровых,

для персонала.

Также установлено необходимое оборудование. Пациентам здесь будут проводить компьютерную томографию, которая требуется для диагностики легких.