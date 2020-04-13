За сутки в Подмосковье выявили 27 детей с COVID-19

За сутки в Московской области зафиксировали 27 случаев заражения коронавирусной инфекцией у детей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные оперативного штаба.

"В Подмосковье за сутки выявлено 495 случаев заболевания коронавирусом. Из них … 27 детей", — передали в оперативном штабе.

Всего в регионе зарегистрировано 1855 случаев инфицирования COVID-19. Москва и Подмосковье на данный момент лидируют среди прочих российских городов по числу заболевших, в связи с чем с 15 апреля в регионе вводится режим пропусков.