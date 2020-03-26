Эксперт: отмена ЖКХ на время пандемии приведет к краху системы

Отмена платежей за ЖКХ во время пандемии приведет к краху системы в России. Такое мнение высказал член комиссии Общественной палаты по ЖКХ, строительству и дорогам Артем Кирьянов.

Он прокомментировал предложение депутата Госдумы Василия Власова, который предложил на время ситуации с коронавирусом отменить ЖКХ. Он это мотивировал тем, что большое количество россиян сейчас перешло на удаленную работу, в результате чего потребление коммунальных благ и, соответственно, плата за них вырастет в разы.

"Предложение абсолютно популистское, не заслуживающее даже серьезного рассмотрения. Прежде всего, мы не можем отменить плату за различные коммунальные услуги на сколько-нибудь длительный период без того, чтобы у нас не рухнула вся система. Что же касается ситуации с финансовым благосостоянием граждан, она еще даже пока не начала проясняться. Никаких массовых сокращений нет, люди просто по возможности переходят на удаленную работу", — заявил Кирьянов.

Он также подчеркнул, что не требуется вводить и дополнительных субсидий на оплату ЖКХ.

"Субсидии автоматически увеличиваются вместе с падением доходов. Если у вас в доходах от 10% до 22% в зависимости от региона составляет оплата за жилищно-коммунальные услуги, значит, вам положены субсидии. Тут ничего дополнительного регулировать не надо. Как только доходы падают, круг людей, которые рассчитывают и получают субсидии, растет", — напомнил эксперт.

Напомним, что Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей. На дополнительный отдых россияне уйдут 28 марта. Следующим рабочим днем будет 6 апреля. Такое решение принято для сдерживания распространения коронавируса в стране.