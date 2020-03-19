Организованным группам вернут деньги за железнодорожные билеты

Вернуть билеты на поезда с минимальными потерями могут участники организованных групп. Речь идет о тех, кто планировал поездку, но отказался от нее из-за ситуации с коронавирусом.

Деньги несостоявшимся пассажирам почти в полном объеме вернет ОАО "РЖД".

"АО "ФПК" как социально ответственный перевозчик предоставляет пассажирам, ранее планировавшим поездки в составах организованных групп, возможность вернуть денежные средства за неиспользованные билеты с минимальными потерями. Данное решение принято в связи с отменой ряда массовых мероприятий в различных регионах страны и в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции", — сообщает пресс-служба компании-перевозчика.

Полную стоимость билетов вернут те, кто планировал поездку в период с 18 по 31 марта. Те, кто захочет вернуть деньги за билеты на период с 1 апреля по 1 мая, получат возврат в рамках действующих правил.

Ранее сообщалось, что железнодорожное сообщение между Россией и Белоруссией частично прекратят. Останутся только те поезда, которые следуют в Москву и Санкт-Петербург, и обратно.