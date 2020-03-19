Часть поездов между Россией и Белоруссией отменят

Доехать из Белоруссии в Россию можно будет только на поездах, следующих в Москву и Санкт-Петербург. Остальные поезда между двумя странами отменяют.

Об этом сообщили в пресс-службе "РЖД".

"Приостанавливается курсирование международных пассажирских поездов, беспересадочных и прицепных вагонов между Россией и Белоруссией, за исключением основных поездов из Москвы и Санкт-Петербурга", — говорится в сообщении пресс-службы компании-перевозчика.

Причиной таких мер стало распространение коронавируса. Всего на маршруте останется девять поездов. О возобновлении прежнего расписания "РЖД" сообщил дополнительно.

Ранее Финляндия закрыла железнодорожное сообщение с Россией.