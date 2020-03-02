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На Дону обсуждают поправки в конституцию

Россия » Юг » Ростов-на-Дону

Возможные поправки в Конституцию сейчас обсуждаются по всей Ростовской области. В Ростове-на-Дону темами обсуждения поправок к Конституции России стали доступность медпомощи и усиление экологической составляющей.

Медицинская помощь должна стать доступнее

Медицинская помощь должна стать доступнее, и этот пункт необходимо закрепить в основном законе страны, считает глава Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль. В ходе заседания рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию РФ он предложил дополнить основной закон положением о том, что местные органы власти должны обеспечивать в рамках своей компетенции доступность медицинской помощи для граждан.

Президент РФ Владимир Путин счел обоснованным это предложение. Он назвал "совершенно уместным" упоминание в Конституции обязанностей низшего звена власти в этой сфере и выразил надежду, что исчезнет "определенный разрыв в сфере публичной власти" между местным самоуправлением и государственным уровнем, "когда вопросы образования и того же первичного звена здравоохранения оставались как бы непонятно за кем".

"Поэтому "сшивание" государственного уровня в данной сфере и муниципального уровня власти будет уместно", — сказал президент.

Согласно открытым источникам, в Ростовской области находится самое большое среди субъектов страны количество фельдшерско-акушерских пунктов: 1031, и 184 врачебные амбулатории. За счет средств областного бюджета ежегодно проводится капитальный ремонт ФАПов, а при его невозможности производится замена зданий на модульные. В 2020 году за счет средств областного бюджета приобретено 37 ФАПов и врачебных амбулаторий, в 2019 году приобретено 19 ФАПов и еще четыре амбулатории.

"Для улучшения доступности медицинской помощи в области проводится постоянный мониторинг состояния автопарка машин скорой помощи в области и первоочередное оснащение новыми автомобилями исходя из потребности муниципальных образованной региона. Только в прошлом году появилось 44 новых автомобиля скорой помощи. В 2020 году планируется обновление еще 37 машин. Деньги на это выделяют не только из федерального и областного, но и из местных бюджетов", — уточнили в минздраве региона.

По расчетам и властей, и общественности упоминание в Конституции РФ обязанностей низшего звена власти в обеспечении доступности медицинской помощи позволит исчезнуть "определенному разрыву в сфере публичной власти", существующему между местным и федеральным уровнями.

Необходимо усилить экологическую составляющую в Конституции

С инициативой усилить экологическую составляющую в Конституции выступил председатель Центрального совета Всероссийского общества охраны природы Владимир Грачев. Он отметил, что одной из главных обязанностей государства является не только охрана природы, а еще и обеспечение экологической безопасности населения, что нужно отразить в Конституции.

Заслуженный метеоролог РФ, экс-начальник Ростовского гидрометцентра Наталья Самолетова высказалась в поддержку усиления в Конституции РФ экологической составляющей. По ее мнению, поправки в основной закон государства помогут сохранить природу для будущих поколений и гарантируют экологическую безопасность населения.

"Я согласна с этим предложением, поскольку Конституция — это основа, на базе которой делаются все законы. В нашей действующем законе много положений, касающихся экологии и прав на окружающую среду. Но мы видим, что многие положения, прописанные в Конституции, нарушаются сейчас", — отметила Самолетова.

По ее мнению, нужно более четко и выражено обозначить их.

"И у меня еще есть предложение, может нужно дописать пункты о том, что государство обязано не допускать ухудшения состояния окружающей среды, что оно обязано действовать в направлении улучшения состояния окружающей среды", — добавила метеоролог.

Темы экология здравоохранение ростовская область поправки к конституции
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