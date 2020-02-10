Генсек ООН приедет в Россию на День Победы

Генсек ООН Антониу Гутерреш лично поздравит россиян и президента Владимира Путина с 75-летним юбилеем Победы. Он приедет в Москву на 9 мая.

Об этом журналистам сообщил постпред России при организации Василий Небензя. По его словам, Генсек ООН уже дал положительный ответ на приглашение.

"Он уже подтвердил свой визит. Детали пока не могу вам сказать, но да, он будет в Москве на праздновании 75-летия", — сказал Небензя.

Вероятнее всего, в ходе визита Гутерреш проведет встречи с президентом России Путиным и главой МИД России Сергеем Лавровым.

Напомним, что ранее стало известно, что праздничные мероприятия, посвященные юбилею Победы в Великой Отечественной войне, посетят главы КНР и Японии.