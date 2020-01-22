Генсек ООН: четыре всадника апокалипсиса угрожают миру

Антониу Гутерриш, Генеральный секретарь ООН во время своего выступления с докладом об итогах 2019 года и планах на год 2020 заявил,что над миром нависла "страшная угроза".

"Четыре всадника апокалипсиса: изменения климата, чрезмерное увлечение новыми технологиями, геополитическая напряженность и недоверие в глобальных масштабах - угрожают разрушить наш мир", - изрек Гуттериш.

По его словам, мир стремительно несется "к точке невозврата":

"Я ясно вижу четырех "всадников" - четыре надвигающиеся угрозы, которые представляют опасность для прогресса и всего потенциала XXI века.

Первый всадник - достигшая предела геополитическая напряженность. из-за нее в разы увеличивается количество терактов и вото-вот может грянуть ядерная война.

Всадник второй - экзистенциальный климатический кризис, он грозит вымиранием всему живому.

Третий всадник - глобальное недоверие всех и ко всему.

Четвертый всадник - новые технологии.Они иак удобны для совершения преступлений, разжигания ненависти, распространения недостоверной информации, угнетения и эксплуатации людей, а также нарушения частной жизни".

Впрочем, Генсек ООН завершил речь на вполне себе оптимистичной ноте: