Антониу Гутерриш, Генеральный секретарь ООН во время своего выступления с докладом об итогах 2019 года и планах на год 2020 заявил,что над миром нависла "страшная угроза".
"Четыре всадника апокалипсиса: изменения климата, чрезмерное увлечение новыми технологиями, геополитическая напряженность и недоверие в глобальных масштабах - угрожают разрушить наш мир", - изрек Гуттериш.
По его словам, мир стремительно несется "к точке невозврата":
"Я ясно вижу четырех "всадников" - четыре надвигающиеся угрозы, которые представляют опасность для прогресса и всего потенциала XXI века.
Впрочем, Генсек ООН завершил речь на вполне себе оптимистичной ноте:
"надежда у нас,человечества, есть. Ведь мы пока еще можем избегать серьезных конфликтов".
Кажущиеся ужасными условия на второй планете Солнечной системы от Солнца Венере оказались не такими уж суровыми.